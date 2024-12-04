YUNUSEMRE BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ

SIRA İL/İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TAŞINMAZ ALANI (m²) PAY / PAYDA TAŞINMAZ CİNSİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TARİH SAAT

1 Manisa/Yunusemre ASMACIK 103 4 445,65 1/1 ARSA Ayrık Nizam 2 kat Konut

taks:0.20 kaks:0.40 670.000,00 TL 20.100,00 TL 18.12.2024 10:00

2 DAVUTLAR - 384 7740,00 köy içi mevkii, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı

250 m²'yi geçemez. (köylerde 1500 m² ve üzeri parsellerde 3 hisseli olursa 3 tane 250 m²'lik yapı yapabilir. Toplam inşaat alanı 750 m²'yi geçmeyecek şekilde.) 9.300.000,00 TL 279.000,00 TL 10:05

3 DAVUTLAR 102 3 750,26 Ayrık Nizam 2 kat Konut

taks:0.20 kaks:0.40 1.510.000,00 TL 45.300,00 TL 10:10

4 DAVUTLAR 102 4 728,19 Ayrık Nizam 2 kat Konut

taks:0.20 kaks:0.40 1.465.000,00 TL 43.950,00 TL 10:15

5 DAVUTLAR 102 5 747,29 Ayrık Nizam 2 kat Konut

taks:0.20 kaks:0.40 1.500.000,00 TL 45.000,00 TL 10:20

6 MALDAN - 1580 341,90 köy yerleşik alan içinde, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı

250 m²'yi geçemez. 520.000,00 TL 15.600,00 TL 10:25

7 MALDAN - 1581 473,43 köy yerleşik alan içinde, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı

250 m²'yi geçemez. 720.000,00 TL 21.600,00 TL 10:30

8 MALDAN - 1582 656,55 köy yerleşik alan içinde, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı

250 m²'yi geçemez. 995.000,00 TL 29.850,00 TL 10:35

9 MALDAN - 1583 715,75 köy yerleşik alan içinde, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı

250 m²'yi geçemez. 1.080.000,00 TL 32.400,00 TL 10:40

10 SEYİTLİ 116 1 1755,00 Bölgesel İş Merkezi 4.390.000,00 TL 131.700,00 TL 10:45

11 ÜÇPINAR 171 2 365,85 Ayrık Nizam 2 kat Konut, taks:0.35 kaks:0.70 1.100.000,00 TL 33.000,00 TL 10:50

12 ÜÇPINAR 171 4 365,83 Ayrık Nizam 2 kat Konut, taks:0.35 kaks:0.70 1.100.000,00 TL 33.000,00 TL 10:55

1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleler Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre/ Manisa adresinde Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. Taşınmazın satış ihale bedeli peşin ödenecektir.

3- İhale Şartnamesi Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre / Manisa adresli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 500,00 TL. bedel karşılığında temin edilecektir. Satışı yapılacak taşınmazlar Tapu Kütüğündeki durumuna göre satılacak olup, Tapu Kütüğü ve Kayıtlarında ki durum (Şerh, İpotek, Muhtesat v.b.) alıcının sorumluluğundadır. İstekli Taşınmaz üzerinde şerh, beyan muhdesat vb. olup olmadığını ve ihaleye ait Şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden ücretsiz görebilir.

4- İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İkametgah Belgesi (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden verilecektir.), %3 Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Yunusemre Belediyesi Tahsilat Servisine yatırılacaktır.), İhaleye Tüzel kişilik adına katılınacaksa ayrıca ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Oda Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, İmza Sirküleri, Vekaletname veya Yetki Belgesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Dernek adına ihaleye katılacak olanlar; Dernek kararı, yetki belgesi ve imza sirküleri, derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge ile ihaleye katılacaklardan Kurumumuza borcu olmadığına dair belge alınacaktır.