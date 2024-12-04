YUNUSEMRE BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ

Giriş Tarihi: 05.12.2024 00:00
|SIRA
|İL/İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|TAŞINMAZ ALANI (m²)
|PAY / PAYDA
|TAŞINMAZ CİNSİ
|İMAR DURUMU
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
|TARİH
|SAAT
|1
|Manisa/Yunusemre
|ASMACIK
|103
|4
|445,65
|1/1
|ARSA
|Ayrık Nizam 2 kat Konut
taks:0.20 kaks:0.40
|670.000,00 TL
|20.100,00 TL
|18.12.2024
|10:00
|2
|DAVUTLAR
|-
|384
|7740,00
|köy içi mevkii, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı
250 m²'yi geçemez. (köylerde 1500 m² ve üzeri parsellerde 3 hisseli olursa 3 tane 250 m²'lik yapı yapabilir. Toplam inşaat alanı 750 m²'yi geçmeyecek şekilde.)
|9.300.000,00 TL
|279.000,00 TL
|10:05
|3
|DAVUTLAR
|102
|3
|750,26
|Ayrık Nizam 2 kat Konut
taks:0.20 kaks:0.40
|1.510.000,00 TL
|45.300,00 TL
|10:10
|4
|DAVUTLAR
|102
|4
|728,19
|Ayrık Nizam 2 kat Konut
taks:0.20 kaks:0.40
|1.465.000,00 TL
|43.950,00 TL
|10:15
|5
|DAVUTLAR
|102
|5
|747,29
|Ayrık Nizam 2 kat Konut
taks:0.20 kaks:0.40
|1.500.000,00 TL
|45.000,00 TL
|10:20
|6
|MALDAN
|-
|1580
|341,90
|köy yerleşik alan içinde, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı
250 m²'yi geçemez.
|520.000,00 TL
|15.600,00 TL
|10:25
|7
|MALDAN
|-
|1581
|473,43
|köy yerleşik alan içinde, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı
250 m²'yi geçemez.
|720.000,00 TL
|21.600,00 TL
|10:30
|8
|MALDAN
|-
|1582
|656,55
|köy yerleşik alan içinde, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı
250 m²'yi geçemez.
|995.000,00 TL
|29.850,00 TL
|10:35
|9
|MALDAN
|-
|1583
|715,75
|köy yerleşik alan içinde, taks:0.40 emsal:0.50 Toplam inşaat alanı
250 m²'yi geçemez.
|1.080.000,00 TL
|32.400,00 TL
|10:40
|10
|SEYİTLİ
|116
|1
|1755,00
|Bölgesel İş Merkezi
|4.390.000,00 TL
|131.700,00 TL
|10:45
|11
|ÜÇPINAR
|171
|2
|365,85
|Ayrık Nizam 2 kat Konut, taks:0.35 kaks:0.70
|1.100.000,00 TL
|33.000,00 TL
|10:50
|12
|ÜÇPINAR
|171
|4
|365,83
|Ayrık Nizam 2 kat Konut, taks:0.35 kaks:0.70
|1.100.000,00 TL
|33.000,00 TL
|10:55
|1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
|2- İhaleler Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre/ Manisa adresinde Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. Taşınmazın satış ihale bedeli peşin ödenecektir.
|3- İhale Şartnamesi Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre / Manisa adresli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 500,00 TL. bedel karşılığında temin edilecektir. Satışı yapılacak taşınmazlar Tapu Kütüğündeki durumuna göre satılacak olup, Tapu Kütüğü ve Kayıtlarında ki durum (Şerh, İpotek, Muhtesat v.b.) alıcının sorumluluğundadır. İstekli Taşınmaz üzerinde şerh, beyan muhdesat vb. olup olmadığını ve ihaleye ait Şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden ücretsiz görebilir.
|4- İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İkametgah Belgesi (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden verilecektir.), %3 Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Yunusemre Belediyesi Tahsilat Servisine yatırılacaktır.), İhaleye Tüzel kişilik adına katılınacaksa ayrıca ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Oda Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, İmza Sirküleri, Vekaletname veya Yetki Belgesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Dernek adına ihaleye katılacak olanlar; Dernek kararı, yetki belgesi ve imza sirküleri, derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge ile ihaleye katılacaklardan Kurumumuza borcu olmadığına dair belge alınacaktır.
|5- Satış ihalesine katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri en son 17.12.2024 tarihi saat 17:30'a kadar Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlanen duyurulur. İletişim: 444 62 09
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02133025