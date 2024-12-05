Kırkağaç Tapu Müdürlüğü/MANİSA

Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi

Sayın: AYŞE UYSAL

Manisa İli Kırkağaç İlçesi Karaali Mahallesi 286 ada 5 parsel sayılı taşınmazın tamamı YAŞAR KARATEKE : MEHMET Oğlu, ZEHRA KARATEKE : MEHMET Kızı , HİLMİ ÇIKARAN : MEHMET Oğlu , NESLİHAN AZAK : MEHMET Kızı , AYŞE UYSAL : MEHMET Kızı, NESRİN ÇIĞ : MEHMET Kızı ve ÖMÜR AKSU : MEHMET Kızı adlarına kayıtlı iken; Kırkağaç Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 03/04/2023 tarihli ve E-227 ve K-217 sayılı veraset belgesine istinaden AYŞE UYSAL : MEHMET Kızı isimli mirasçıların payı 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 09/12/2024 , Pazartesi günü, saat 08:30'dan itibaren 24/12/2024, Salı günü, saat:17:30'a kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02132870