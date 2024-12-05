T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/73 Esas Konu : gaiplik İKİNCİ GAİPLİK İLANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile NİKOLA (LOİDO OĞLU) arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili, Adalar ilçesi, Büyükada - Maden Mahallesinde bulunan 39 pafta, 182 ada, 8 parsel sayılı, 555,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz maliki Loido oğlu Nikola hakkında bilgi ve görgüsü olanların 6 aylık süre içinde mahkememize başvurması gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.. 21/11/2024

GAİPADI SOYADI: NİKOLA ( LODİO OĞLU )

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