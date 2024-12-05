T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2024/230 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 10:24

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :Satışa konu taşınmazSakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi 4689 ada, 1 parsel, A Blok Zemin Kat 10 nolu BB sayılı taşınmazın tam hissesidir. 135 m2 kullanım alanına sahiptir.Adresi : Tekeler Mahallesi Çevreyolu Caddesi Ekşioğlu Sitesi Demirkapı Konakları A BlokAdapazarı/ SAKARYAYüzölçümü : 8.926,75 m2(ana taşınmaz)Arsa Payı : 9761385 / 4241657856Kıymeti : 4.100.000,00 TLKDV Oranı : %1

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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