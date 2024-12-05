T.C.
SAKARYA
2. İCRA DAİRESİ
2024/230 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/230 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmazSakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi 4689 ada, 1 parsel, A Blok Zemin Kat 10 nolu BB sayılı taşınmazın tam hissesidir. 135 m2 kullanım alanına sahiptir.
Adresi : Tekeler Mahallesi Çevreyolu Caddesi Ekşioğlu Sitesi Demirkapı Konakları A BlokAdapazarı/ SAKARYA
Yüzölçümü : 8.926,75 m2(ana taşınmaz)
Arsa Payı : 9761385 / 4241657856
Kıymeti : 4.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 10:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 10:24
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02134782