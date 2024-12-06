T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 900.000,00 1 Taşıt 34bbz269 Plakalı , 2018 Model , FORD Marka , JL79137 Motor No'lu , NM0MXXTTGMJL79137

Şase nolu,

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:41

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma Bilgileri

05/12/2024 (İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02135692