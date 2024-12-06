T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 07.12.2024 00:00
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ2024/7492 TLMT.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|900.000,00
|1
|Taşıt
|34bbz269 Plakalı , 2018 Model , FORD Marka , JL79137 Motor No'lu , NM0MXXTTGMJL79137
Şase nolu,
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:41
05/12/2024 (İİK m.114/4)
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02135692