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Giriş Tarihi: 07.12.2024 00:00

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2024/7492 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7492 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
900.000,00 1 Taşıt 34bbz269 Plakalı , 2018 Model , FORD Marka , JL79137 Motor No'lu , NM0MXXTTGMJL79137
Şase nolu,
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 13:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:41

05/12/2024 (İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02135692

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T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
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