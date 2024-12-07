Giriş Tarihi: 08.12.2024 00:00
İSTANBUL ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ İHTİYACI OLAN 2 ADET 100 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEMİNİ İLE DEMONTAJ VE MONTAJI
İSTANBUL ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİİstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İhtiyacı Olan 2 Adet 100 Kva Kesintisiz Güç Kaynağı Temini ile Demontaj ve Montajı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1695363
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
|b) Adresi
|:
|Atışalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124403900 - 2126291303
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İhtiyacı Olan 2 Adet 100 Kva Kesintisiz Güç Kaynağı Temini ile Demontaj ve Montajı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|2 Adet UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Yenilenmesi Yapım İşidir. Elektrik işlerini içermektedir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|17.12.2024 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 1. Kat İdari Toplantı Salonu / Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler / İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen DIV Grubu İşler (1 KV Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri) benzer iş olarak kabul edilecektir.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|Elektrik Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02135821