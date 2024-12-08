DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/577

KARAR NO : 2024/288

DAVALILAR : 1- ALİ KADIKÖYLÜ -Kiremitçi Mah. 491 Sok. No:8 Merkezefendi/ DENİZLİ

2- HÜSEYİN KADIKÖYLÜ -Kiremitçi Mah. 491 Sok. No:8 Merkezefendi/ DENİZLİ

Davacılar Abdurrahman ŞENTÜRK, Hasan GÖKOĞLAN, Hüseyin ÇOLAKOĞLU, İsmail ÇETİN, Mehmet Emin GÖKOĞLAN, Melahat ÇOLAKOĞLU, Veli ÇETİN aleyhine mahkememizde açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

Dava konusu Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kiremitçi Mahallesi, 4763 ada,9 parselde kayıtlı bulunan İPOTEĞİN KALDIRILMASINA,

Davacılar kendilerini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT'ne göre 4.796,32 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Dair,davacılarvekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde(HMK 345. madde), Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak(HMK 343. Madde) ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek(HMK 344. madde) suretiyle, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/10/2024

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