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IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/278 Esas

KARAR NO : 2024/667

Davacı Sertürk Uluslar Arası Nakliyat Gıda Petrol İnşaat Otomotiv Tarım Hayvancılık Temizlik Hizmetleri ve Sanayi Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından davalılar Mehmet YILMAZ ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalı 679******86 T.C. Kimlik Nolu, C***l ve S****e oğlu, 1974 d.lu Mehmet YILMAZ' ın tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ve kendisine karar tebliği yapılamadığından, davalıya mahkememiz kararının ilanen tebliğe karar verilmiş olup; HÜKÜM : gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- DavanınKABULÜ ile,

Dava konusu Iğdır İli Merkez İlçesi Karaağaç Mah 2021 ada 19 nolu parsel sayılı taşınmazlar üzerinde ortaklığın ORTAKLAR ARASINDA AÇIK ARTIRMA İLE SATILARAK ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE,

2- Satışın taşınmaz üzerindeki şerh ve kısıtlamalarla birlikte yapılmasına,

3-Satışın yapılması esnasında paylaşımıntapu kaydındaki hisseler oranı ve mahkememizin 2023/310 Esas, 2023/292 Karar sayılı veraset ilamına göre yapılmasına,

4-Taşınır satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında belirlenecek ilam harcının dosyada yer alan tapu kaydı ve veraset ilamındaki oranında taraflardan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5-Satış memuru olarak Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

6-Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın satış işlemleri için satış memurluğuna gönderilmesine,

7- İcra İflas Kanunu'nun 28. maddesinde işaret edildiği üzere durumun karar kesinleştikten sonra Tapu Sicil Müdürlüğü' ne bildirilmesine,

8-Davacı tarafından yatırılan 179,90TL peşin harç, müzekkere ve tebligat gideri 1.012,50TL, bilirkişi ücreti 6.000,00TL, araç ücreti 750,00TL, keşif harcı 3.030,30TL, ilan bedeli 8.640,00TL olmak üzere toplam 19.612,70TL yargılama giderinin tapu kayıtlarındaki hisseleri ve dosyadaki veraset ilamındaki paylar oranında davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

9-Davacı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 17.400,00TL maktu vekalet ücretinin tapu kayıtlarındaki hisseleri oranında taraflardan tahsili ile davacıya verilmesine,

10-Karar kesinleştiğinde arta kalan gider avansının ilgililerine iadesine,

Dair, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen mahkememizin 15/05/2024 tarih ve 2024/667 sayılı kararının, Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/11/2024

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