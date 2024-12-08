Örnek No:55*

T.C.

DEMRE

İCRA DAİRESİ

2024/5 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2025 - 10:02

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Antalya İl, Demre İlçe, Davazlar Mahalle, Köklümeşe Mevkii, 101 Ada, 259Parsel sayılı taşınmaz Demre merkezinin kuş uçuşu 11 km kuzey batısında, D400 kara yoluna kuş uçumu 1,7 km, en yakın yerleşim yerine kuş uçumu 1,5 km mesafede, toplu yerleşim alanlarından uzak dağlık alanda bulunmaktadır. Taşınmaz en yakın kadastral yola 300 m mesafede olup taşınmaza ulaşan kadastral yol bulunmamaktadır.Taşınmazın orta bölümü düz kenar kısımları %3-15 arazi eğiminde, Kumlu-Tınlı taşlı toprak yapısına sahip olup, üzerinde makilik çalılıklar ve orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede sulama suyu bulunmamaktadır.Adresi : Davazlar Mahallesi Demre/ANTALYAYüzölçümü : 11.186,04 m²Kıymeti : 2.908.370,40 TLKDV Oranı : %10

05/12/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02135601