Örnek No:55*
T.C.
DEMRE
İCRA DAİRESİ
2024/5 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/5 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Demre İlçe, Davazlar Mahalle, Köklümeşe Mevkii, 101 Ada, 259Parsel sayılı taşınmaz Demre merkezinin kuş uçuşu 11 km kuzey batısında, D400 kara yoluna kuş uçumu 1,7 km, en yakın yerleşim yerine kuş uçumu 1,5 km mesafede, toplu yerleşim alanlarından uzak dağlık alanda bulunmaktadır. Taşınmaz en yakın kadastral yola 300 m mesafede olup taşınmaza ulaşan kadastral yol bulunmamaktadır.Taşınmazın orta bölümü düz kenar kısımları %3-15 arazi eğiminde, Kumlu-Tınlı taşlı toprak yapısına sahip olup, üzerinde makilik çalılıklar ve orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede sulama suyu bulunmamaktadır.
Adresi : Davazlar Mahallesi Demre/ANTALYA
Yüzölçümü : 11.186,04 m²
Kıymeti : 2.908.370,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2025 - 10:02
05/12/2024(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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