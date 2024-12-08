T.C.

İZMİR

43.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Mahkememizin18/09/2024 tarih 2024/788 Esas 2024/870 karar sayılı kararı ile 02/11/2023 suç tarihinde "Orman Yangınına Neden Olma" suçundan, 15/05/1984 doğumlu, Feyzi ve Sakine'den olma DERVİŞ AYDEMİR ile 07/07/1959 doğumlu, Rıza ve Elif'den olma VAHİT BAYRAK hakkında yapılan yargılama sonucunda "Sanıklar hakkında orman yangınına neden olma suçundan açılan kamu davasında eylemin 6831 sayılı yasanın 110/4 maddesi kapsamında kalan suçu oluşturma ihtimalinin bulunduğu ve bu eylemin yargılama yerinin ve delillerin takdir yetkisinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla CMK'nın 5/1 maddesi uyarınca mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

Karar kesinleştiğinde sanıkların 6831 sayılı yasanın 110/4, TCK.nun 35, 53, 63, 58 Maddeleri uyarınca yargılamaları yapılmak üzere dosyanın görevli ve yetkili İzmir Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine, " karar verilmiş olupGerekçeli karar sanıklara tebliğ edilememiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 30. maddesi uyarınca Mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 15 günlük istinaf süresi içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın itiraz incelemesi için İzmir Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu incelemesi için gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02135728