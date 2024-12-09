İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI



1-Satışa çıkarılan Gayrimenkulün Adresi : İstanbul İli,Küçükçekmece İlçesi, Gültepe Mah. Şehit Zafer Kızıltaş Sok. A Blok No:8/12 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/İSTANBUL. adresinde bulunan gayrimenkul açık arttırma ile satılacaktır.





2-Gayrimenkulün durumu ve vasıfları : Satışı yapılacak Gayrimenkul K.Çekmece Tapu Sicil Müdürlüğü 'nün G21B01B2D Pafta, 0 Ada, 13615 Parsel 1. Bodrum Kat. 5 nolu bağımsız bölümde Daire Nitelikli Gayrimenkul. Doğalgazlı, 2 Odalı (1+1) ,Banyolu, Balkonlu, Asansörlü, Otoparklı 98 m2.dir.





3-Açık artırmaya esas değeri : 2.800.000,00 TL. (İki milyon Sekizyüz bin Türk

Lirası) (%10 KDV hariç)





4-Aranılan Teminat nevi ve miktarı :Teminat olarak; Para, Banka Teminat Mektubu, Sigorta Şirketlerince verilen kefalet senedi, Hazine Tahvil ve Bonoları, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahviller (Bu Esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa çetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.) açık arttırmaya esas rayiç değerin %7,5 i oranında hesaplanan 210.000.00 TL (İkiyüz On Bin Türk Lirası) tutarında teminat yatırılması gerekmektedir.





5-Satış Şartnamesinin alınabileceği yer : İstanbul Defterdarlığı Merter Vergi Dairesi

Müdürlüğü İcra Satış Servisi



6-Gayrimenkul satışının yapılacağı Yer : İstanbul Defterdarlığı, Aksemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL adresinde





Satış Şekli :Açık arttırma usulüyle





Tarih/Gün :25/12/2024 Çarşamba Günü

Saat :10.00





7-Teminatın Yatırılacağı Yer : Gayrimenkulün satışında arttırmaya iştirak edeceklerden alınacak teminat,i hale saatinden bir saat önce İstanbul Defterdarlığı veznelerine yatırılarak alınacak makbuzun Satış Komisyonu Başkanlığı 'na ibraz edilmesi gerekmektedir.





8-Arttırmada istekliler tarafından taahhüt edilen bedel gayrimenkulün tesbit edilmiş olan arttırmaya esas rayiç değerin %75 ini bulmaması ve/veya arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların ve yapılmış/yapılacak satış masraflarını karşılamaması halinde; en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma (7) gün daha uzatılarak aynı yer ve saatte 02/01/2025 Perşembe günü ikinci kere satışa çıkarılacaktır.





9- Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi almak isteyenler 0(212) 4843076 nolu telefon numarasından Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra/Satış servisinden bilgi edinebilir.





6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.nun 93 ncü madde hükmü gereğince ilan olunur.