İ L A N



YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mahallesi Cinsi Ada Parsel Alanı (m²) Muhammen Bedeli Geçici Teminat Kavacık Fundalık ve Meşelik 390 1 28800 5.000.000,00-TL 150.000,00-TL

1- Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.



2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

3- İhale 24 Aralık 2024 Salı günü saat 10.30'da Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.

5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :

A) Gerçek Kişilerden :

1- Kanuni ikametgâh belgesi

2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

B) Tüzel Kişilerden :

1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.

4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

İlan Olunur. 06.12.2024