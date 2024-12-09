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Giriş Tarihi: 10.12.2024 00:00

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.
Mahallesi Cinsi Ada Parsel Alanı (m²) Muhammen Bedeli Geçici Teminat
Kavacık Fundalık ve Meşelik 390 1 28800 5.000.000,00-TL 150.000,00-TL


2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
3- İhale 24 Aralık 2024 Salı günü saat 10.30'da Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.
5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :
A) Gerçek Kişilerden :
1- Kanuni ikametgâh belgesi
2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
B) Tüzel Kişilerden :
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
İlan Olunur. 06.12.2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02136398

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