Giriş Tarihi: 11.12.2024 00:00
|
İLAN
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Tasarrufu Belediyemize ait olan, Pelitli Mahallesi Pelitli Yolu Caddesin de bulunan 6649 m² alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
2-İhale 26/12/2024 Perşembe günü saat 11/00' da Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.
3-Kiralama süresi 3 yıl olup, yıllık muhammen kira bedeli 2.040.000,00.-TL+KDV' dir. 2. ve 3. Yıllar kira artışı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksinin "oniki aylık ortalamalara göre artış oranı" esas alınarak artırılacaktır.
Geçici teminatı 61.200,00.-TL' dir.
4- İHALEYE GİRMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER;
6- İstekliler, şartname ve ekleri doğrultusunda hazırlayacakları yukarıdaki evrakları usulüne uygun bir dilekçe ile en geç 20/12/2024 Cuma günü saat 16/00'ya kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. Teklifler ihale dosyası içinde yine kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.
7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02137916