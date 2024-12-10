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T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1107 Esas

DAVALI : BAHRUDDİN SAMEDİ - Zübeyde Hanım Mah. Çamlıdere Cad. No:36/4 Altındağ/ ANKARA

Davacı NUR BİBİ SAMEDİ tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

07/03/2025 günü saat: 09:15'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmada yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikata sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.