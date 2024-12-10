Örnek No:55*

T.C.

ERZURUM

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2024/16 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:17

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Erzurum ili Yakutiye ilçesi Şıh mahallesi 12348 ada 6 parselde kayıtlı tarla vasfında taşınmaz.Adresi : Erzurum İli Yakutiye İlçesi Şıh Mahallesi 12348 Ada 6 ParselYakutiye / ERZURUMYüzölçümü : 8.315,96 m2İmar Durumu :Sosyal tesis alanı kullanımında olup; yapılaşma koşulu emsal:1.00 Yençok:15.50 m'dir. Söz konusu parselin 537,264 m²'lik alanı ilkokul alanı kullanımındadır.Kıymeti : 8.315.960,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

09/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.