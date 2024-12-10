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Giriş Tarihi: 11.12.2024 00:00

T.C. ERZURUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
ERZURUM
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2024/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzurum ili Yakutiye ilçesi Şıh mahallesi 12348 ada 6 parselde kayıtlı tarla vasfında taşınmaz.
Adresi : Erzurum İli Yakutiye İlçesi Şıh Mahallesi 12348 Ada 6 ParselYakutiye / ERZURUM
Yüzölçümü : 8.315,96 m2
İmar Durumu :Sosyal tesis alanı kullanımında olup; yapılaşma koşulu emsal:1.00 Yençok:15.50 m'dir. Söz konusu parselin 537,264 m²'lik alanı ilkokul alanı kullanımındadır.
Kıymeti : 8.315.960,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 11:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 11:17
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:17

09/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02137385

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