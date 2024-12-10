Örnek No:55*
T.C.
ERZURUM
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/16 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzurum ili Yakutiye ilçesi Şıh mahallesi 12348 ada 6 parselde kayıtlı tarla vasfında taşınmaz.
Adresi : Erzurum İli Yakutiye İlçesi Şıh Mahallesi 12348 Ada 6 ParselYakutiye / ERZURUM
Yüzölçümü : 8.315,96 m2
İmar Durumu :Sosyal tesis alanı kullanımında olup; yapılaşma koşulu emsal:1.00 Yençok:15.50 m'dir. Söz konusu parselin 537,264 m²'lik alanı ilkokul alanı kullanımındadır.
Kıymeti : 8.315.960,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 11:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 11:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:17
09/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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