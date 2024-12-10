T.C. İSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/251 esas

Karar no : 2024/281 karar

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MÜŞTEKİ : KOSAR ALİ HASAN Alive Subeybe oğlu Irak Süleymaniye 15/12/2000 doğumlu

SUÇ : Nitelikli yağma

KARAR TARİHİ : 12/07/2024

Nitelikli yağma suçundan Mahkememizin 12/07/2024 tarih 2023/251 esas 2024/281 karar sayılı kararı ile ; sanık BİLAL ŞİNVARİ, FAHİM NORİ, MİLAD SHİNWARİ, UBAİD ULAH SHİRAZİ, ALİ HAMİRİ'nin 7 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, müşteki KOSAR ALİ HASAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ve sanık UBAİD ULAH SHİRAZİ müdafiinin 07/08/2024 tarihli temyiz dilekçesi, sanık MİLAD SHİNWARİ müdafiinin 09/08/2024 tarihli temyiz dilekçesi ve sanık Bilal ŞİNVARİ müdafinin 03/12/2024 tarihli dilekçesi ile kendisine tebliğ edilememiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen müşteki KOSAR ALİ HASAN''ın tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş olup gerekçeli karar ve sanık müdafilerinin temyiz başvuru dilekçelerinin tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ilanından 2 hafta içinde gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04.12.2024