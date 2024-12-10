T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.İSTANBUL6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2024/170 Esas

I. İLAN

İSTANBUL ASLİYE 6. HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU

Davacı , VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Haksız İşgal Nedenli davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mah., Kefevi sok., 458 pafta, 2539 ada, 20 parsel sayılı, 134,82m2 yüzölçümlü bölümlü taşınmazın maliki Mehmet oğlu Alaettin'in dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, nüfus kayıtlarına ulaşılamadığı, sağ olup olmadıkları bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2024/170 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıslar hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi ve 713. maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur 19/11/2024