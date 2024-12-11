Haberler Resmi İlan Haberleri ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (İdari ve Mali İşler Müdürlüğü)

Giriş Tarihi: 12.12.2024 00:00

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (İdari ve Mali İşler Müdürlüğü)

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
(İdari ve Mali İşler Müdürlüğü)

Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesinde Bulunan 20969 Ada 1 Parseldeki C Blok 1. Kat 4 Nolu Daire Satışa sunulacak olup muhammen bedel 4.447.570,00 TL olarak belirlenmiştir.


SIRA
NO		 İHALE TARİHİ SAATİ ADRESİ Niteliği MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
2024/S01 26.12.2024 10:00 Çamlıca Mahallesi 20969 Ada 1 Parsel Kat Daire 4.447.570,00 ₺ 45.000,00 ₺
  1. İhale 26.12.2024 tarihinde saat 10:00' da 71 Evler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 230 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresinde yapılacaktır.
  2. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
  1. Geçici teminat ve Şartname bedelinin (1.500 TL)'nin Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı T. Vakıflar Bankası T. A. O. Eskişehir Şubesi IBAN: TR04 0001 5001 5800 7307 3528 62 Nolu hesabına (Açıklama kısmına isim ve TC-Vergi numarası belirtilerek) belirtilen İban Numarasına yatırılması gerekmektedir
  2. İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname
  3. Gerçek kişiler için; İkametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, imza beyanı, adli sicil kaydı. Tüzel kişi olması halinde için imza sirküsü
  1. Bu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğünden alınabilir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02138075

ARKADAŞINA GÖNDER
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (İdari ve Mali İşler Müdürlüğü)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA