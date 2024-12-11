ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
(İdari ve Mali İşler Müdürlüğü)
Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesinde Bulunan 20969 Ada 1 Parseldeki C Blok 1. Kat 4 Nolu Daire Satışa sunulacak olup muhammen bedel 4.447.570,00 TL olarak belirlenmiştir.
| SIRA
NO
|İHALE TARİHİ
|SAATİ
|ADRESİ
|Niteliği
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
|2024/S01
|26.12.2024
|10:00
|Çamlıca Mahallesi 20969 Ada 1 Parsel
|Kat Daire
|4.447.570,00 ₺
|45.000,00 ₺
- İhale 26.12.2024 tarihinde saat 10:00' da 71 Evler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 230 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresinde yapılacaktır.
- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
- Geçici teminat ve Şartname bedelinin (1.500 TL)'nin Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı T. Vakıflar Bankası T. A. O. Eskişehir Şubesi IBAN: TR04 0001 5001 5800 7307 3528 62 Nolu hesabına (Açıklama kısmına isim ve TC-Vergi numarası belirtilerek) belirtilen İban Numarasına yatırılması gerekmektedir
- İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname
- Gerçek kişiler için; İkametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, imza beyanı, adli sicil kaydı. Tüzel kişi olması halinde için imza sirküsü
- Bu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğünden alınabilir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02138075