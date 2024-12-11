T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/439 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : ECEABAT

MAHALLE/KÖY : KEMALPAŞA

MEVKİİ : KAKMADAĞ

ADA NO : 415

PARSEL NO : 11

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 48.802,56 m²

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 432,35 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma Oya Kalkan

Ayşe Ece Kardaşlar

Deniz Kalkan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/439 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/11/2024