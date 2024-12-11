Giriş Tarihi: 12.12.2024 00:00
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/439 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : ECEABAT
MAHALLE/KÖY : KEMALPAŞA
MEVKİİ : KAKMADAĞ
ADA NO : 415
PARSEL NO : 11
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 48.802,56 m²
KAMULAŞTIRILAN KISIM : 432,35 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma Oya Kalkan
Ayşe Ece Kardaşlar
Deniz Kalkan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/439 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/11/2024
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