T.C.

IĞDIR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/94 Esas 25/11/2024 Davacı Karakoyunlu Tapu Sicil Müdürlüğü vekili tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında yapılan yargılama gereğince;Davacı vekilinin dava dilekçesinde; Dava konusu Iğdır İli Kerimbeyli Köyü 101 Ada 43 Parsel(eski 1432 parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 119 Parsel (eski 1463parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 116 Parsel (eski 1464 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 95 Parsel(eski 1465 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 89 Parsel (eski 1466 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 145 Parsel (eski 1467 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 143 Parsel (eski 1468 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 61 Parsel (eski 1469 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 117 Parsel (eski 1470 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 115 Parsel (eski 1471 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 114 Parsel (eski 1472 parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 10 Parsel(eski 1514 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 11 Parsel (eski 1515 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 8 Parsel(eski 1516 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 141 Parsel (eski 1537 parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 139 Parsel (eski 1538 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 148 Parsel (eski 1539 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 149 Parsel (eski 1540 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 4 Parsel (eski 1541 Parsel), Kerimbeyli köyü 101 Ada 124 Parsel(eski 1542 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 138 Parsel(eski 1543 Parsel), Kerimbeyli Köyü 101 Ada 137 Parsel (eski 1544 Parsel)numaralı taşınmazlarda yolsuz tescilin giderilmesine yönelik olarak mükerrer yapılan 06/06/2014 tarih ve 524 yevmiye numaralı intikal işlemi ile17/06/2020 tarih 598 yevmiye numaralı intikal işlemlerinin iptali ve bu işlemler sonucunda taşınmazlarda malik olarak görülen dava dilekçesi ekinde sunduğu veraset ilamlarında adı geçen Mehmet Kum mirasçılarının isimlerinin tapu sicilinden silinmesini talep ve dava etmiştir. Davalı Güzel ÖNDER(TCNO:54*******54)'in yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi bulunamadığından dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalı Güzel ÖNDER'in duruşmanın atılı bulunduğu 19/03/2025 günü saat 10:10'de Iğdır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yargılamanın yapılarak hüküm verileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.