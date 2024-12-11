T.C.

İZMİR

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/304 Esas

İLANEN TEBLİGAT

Tensip ara kararı uyarınca dosya üzerinden ön inceleme yapılmasına karar verildiğinden , tensip ara kararlarının yerine getirilip getirilmediği, dilekçelerin teatisi aşamasının tamamlanıp tamamlanmadığı ve ön inceleme ve/veya tahkikat duruşma günü tayin edilmesi için eksik husus bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla dosya üzerinde ön incelemeye başlanıldığı, tebliğ aşamasının tamamlandığı, davanın "ecrimisil" davası olduğu, tensip tutanağı ile istenen bilgi ve belgelerin ilgili yerlerden gönderilmiş olduğu anlaşılmakla ön inceleme duruşma günü tayin edilebileceği, ön inceleme duruşması için taraflara duruşma davetiyesi çıkarılması ile tarafların dava ve cevap dilekçelerinde dayandıkları bilgi ve belgelerin dosyaya kazandırılmasına için yargılamanın 24/12/2024 günü saat 11:35'a bırakılmasına tensiben karar verildi. 27/11/2024