Örnek No:55*

T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, ALİPAŞA Mahalle/Köy, köycivarı Mevkii, 8274 Ada, 55 Parsel, Taşınmaz Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, Köycivan Mevkii, Erkoç Pehlivan Arif) Sokaktan 7 dış kapı numarası, tapunun 8274 ada 55 parsel (eski 4173 parsel) numarasına kayıtlı, 8.665,03m2: miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Dava konusu olan parseltapu kaydına göre 8.665,03 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmaz üzerinde mevcut oldukları görülerek1 adet 297,00m2 alanlı depo olarak kullanılan çelik konstrüksiyon yapı, 1 adet 80,00 m2 alanlı, bir adet 100,00 m2 alanlı, iki adet 120,00 m2 alanlı prefabrik yapı taşınabilir konteynerler bulunmaktadır.Çevresi tel örgü ile çevrili parsel Alipaşa-Küçükkılıçlı Yoluna (Trablusgarp Bulvarına) 120,00 metre, Alipaşa Merkeze 750,00 metre mesafededir. Parselin yakın çevresinde tarımsal amaçlı olarak kullanılan parseller ile kısmen sanayi tesisleri bulunmaktadır.Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesiSilivri / İSTANBULYüzölçümü : 8.665,03 m2Arsa Payı : 1/1İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır imar planı ve nazım imar planları yapılmadan uygulama yapılamaz.Kıymeti : 33.427.605,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:5 adet icrai haciz şerhi, 1 adet 06/5/2020 tarih 1181935 sayılı, 27/05/2020 tesis tarihli 10902 yevmiye nolu (Beyan şerhi, 1 Adet. 15/05/2023 tarihli 24574 yevmiye nolu beyan şerhi vardır.

09/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.