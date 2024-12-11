Giriş Tarihi: 12.12.2024 00:00
T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/315 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 06/12/2024
Katip 182724 Hakim 175079
e-imza e-imza
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA
DURUŞMA TARİHİ : 10/01/2025 SAAT: 10.50
|Dosya No
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2024/315
|Kayı
|0/785
|Sabahattin Eral
|1.185,42 m2
|2024/316
|Kayı
|0/1060
|Melihan Arda
|2.335,22 m2
|2024/317
|Kayı
|0/1495
|Zeki Liman
|1.595,10 m2
|2024/318
|Kayı
|0/800
|Sebat Karaevli
Nuri Karaevli
Filiz Karaevli
Müyesser Aksünger
Fatma Özen
Lütfiye Gülçiftçi
|4.556,30 m2
|2024/319
|Kayı
|0/1087
|Gönül Köşdere
Şerife Köşdere
Ayhan Köşdere
Sıdıka Alpaslan
İbrahim Köşdere
Kadriye Köşdere
Hüseyin Köşdere
Fatmagül Konuş
İsmail Köşdere
|90,16 m2
|2024/320
|Kayı
|0/1131
|Kasım Özadalı
|441,12 m2
|2024/321
|Kayı
|0/6
|Hüseyin Karaevli
|4.882,52 m2
|2024/322
|Kayı
|0/4
|Tarık Karaevli
|921,97 m2
|2024/323
|Kayı
|0/129
|Zekeriya Çalışkan
Münür Çalışkan
Saim Çalışkan
|185,72 m2
|2024/324
|Kayı
|0/1105
|Zeki Liman
|136,50 m2
|2024/325
|Kayı
|0/140
|Ahmet Yiğiter
|267,38 m2
|2024/326
|Kayı
|0/807
|Nazim Sitar
|403,95 m2
|2024/327
|Kayı
|0/138
|Kerime Köşdere
|1.284,62 m2
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