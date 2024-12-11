T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/315 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 06/12/2024

Katip 182724 Hakim 175079

e-imza e-imza

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA

DURUŞMA TARİHİ : 10/01/2025 SAAT: 10.50

Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2024/315 Kayı 0/785 Sabahattin Eral 1.185,42 m2 2024/316 Kayı 0/1060 Melihan Arda 2.335,22 m2 2024/317 Kayı 0/1495 Zeki Liman 1.595,10 m2 2024/318 Kayı 0/800 Sebat Karaevli

Nuri Karaevli

Filiz Karaevli

Müyesser Aksünger

Fatma Özen

Lütfiye Gülçiftçi 4.556,30 m2 2024/319 Kayı 0/1087 Gönül Köşdere

Şerife Köşdere

Ayhan Köşdere

Sıdıka Alpaslan

İbrahim Köşdere

Kadriye Köşdere

Hüseyin Köşdere

Fatmagül Konuş

İsmail Köşdere 90,16 m2 2024/320 Kayı 0/1131 Kasım Özadalı 441,12 m2 2024/321 Kayı 0/6 Hüseyin Karaevli 4.882,52 m2 2024/322 Kayı 0/4 Tarık Karaevli 921,97 m2 2024/323 Kayı 0/129 Zekeriya Çalışkan

Münür Çalışkan

Saim Çalışkan 185,72 m2 2024/324 Kayı 0/1105 Zeki Liman 136,50 m2 2024/325 Kayı 0/140 Ahmet Yiğiter 267,38 m2 2024/326 Kayı 0/807 Nazim Sitar 403,95 m2 2024/327 Kayı 0/138 Kerime Köşdere 1.284,62 m2