T.C.

KARACABEY

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No İl-İlçe Köy Ada-Parsel Yüzölçümü Vasfı Malik/ler Kamulaştırılacak Alan

2024/699 Esas Bursa

Karacabey SeyranMahallesi 1475 parsel 1.800,00 m² Kanal Levent Vehbi Uysal

Güniz Meliha Könüman TAMAMI 2024/700 Esas Bursa Karacabey Tophisar Mahallesi 2419 parsel 2426 parsel 129.954,50 m²

68.527,54 m² Çiftlik Binası ve Tarla

Tarla Ömer Sezai Akaltın

Candan Dilek Akaltın 1.116,70 m² mülkiyet

580,24 m² daimi irtifak

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789,30 m² mülkiyet

394,29 m² daimi irtifak 2024/701 Esas Bursa Karacabey Tophisar Mahallesi 2425 parsel 68.527,53 m² Tarla Murat Bilginer

Behice Jale Haraç 766,17 m² mülkiyet

383,08 m² daimi irtifak 2024/702 Esas Bursa Karacabey Dağkadı Mahallesi 4 parsel 15.400,00 m² Tarla Hüseyin Kaya 2.492,12 m² mülkiyet

993,88 m² daimi irifak

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ile davalı adına kayıtlı tapunun iptali ile davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer,ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliğitarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespitedeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.22/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02138505