MUĞLA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



ESAS No : 2024/940

KARAR No : 2024/1244

KARAR TARİHİ :18/11/2024

SIFATI : Sanık

ADI SOYADI :Cuma ŞAHİN

BABA ADI :Hamo

DOĞUMYERİ VE TARİHİ: Gaziantep 11/10/1987

SUÇ : Hükümlü ve Tutuklu Kaçması

CEZA : Mahkumiyet / 4 Ay 15 Gün

Mahkememizin 2024/940 Esas 2024/1244Karar sayılı dosyasında sanıkCuma ŞAHİNhakkında verilen gerekçeli kararın yukarıda açık kimliği yazılı sanığın adresinin tespit edilememiş olmasından dolayı 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30.maddeleri gereğince sanık hakkında verilen hükmün ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31.maddesi gereğince, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.10/12/2024

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