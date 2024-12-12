T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/462 Esas

KARAR NO : 2024/437

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/11/2024 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 Sayılı TCK'nun 51/1 maddesi gereğince erteli 10 AY HAPİS ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Leonıd ve Olga oğlu 12/07/1996 d.lu, LEONID RAIETS hakkında kararverilmiş olup sanığın adresinekararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.11.12.2024

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