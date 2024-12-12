T.C.

BOLVADİN AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

EsasNo : 2023/327 Karar No : 2024/264

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/10/2024 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK'nın 158/1-f(son), 52/2-3,52/4,53/1,2,3, 58/6-7 maddeleri gereğince 4 YIL HAPİS- 2.000.TL ADLİ PARA- Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmasına- Hükmolunan Hapis Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine karar verilen Cemalettin ve Alime oğlu, 30/03/1976 Uşak Doğumlu Uşak ili Merkez İlçesi Ünalan Mahallesi nüfusuna kayıtlı ÖZCAN BARTIN tüm aramalara rağmen bulanamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karara karşı istinaf hakkı bulunup tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile başka yerde bulunması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak üzere müracaat süreti ile veya Ceza İnfaz Kurumu Tutukevinde beyanda bulunmak üzere veya bu yolla gönderilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02137439