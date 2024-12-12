T.C.

DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/96 Esas

Davacılar Devlas Devrek Lastik Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Davalılar Devrek Maliye Hazinesi adına Devrek Mal Müdürlüğü ve Devrek Belediye Başkanlığı, arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu; Zonguldak ili, Devrek İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi hudutları dahilinde bulunan ve 50 ada 38-45-3 numaralı parseller arasında kalan, dosyamız arasında bulunan krokide A harfi ile gösterilen, yüz ölçümü 430.23 m² olan dava konusu tapusuz taşınmazın, tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Devrek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/96 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaması ya da itiraz yerinde görülmez ise ve davacının iddiası ispatlanmış olursa dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu 4721 Sayılı TMK' 713/4-5 Maddeleri Uyarınca ilan olunur.27.11.2024

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