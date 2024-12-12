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T.C. İSTANBUL 20. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/489 Esas

DAVALI : FİLİZ TURANERİ -İbrahim kızı, 1963 Gaza doğumlu, Yeni Belediye Otogarı Saraycık Mevkii Aksaraymah. No 4 Hatay Merkez/ HATAY

Davacı HALİT TURANERİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında; davalı ile 27/07/1994 yılında evlendiklerini, tarafların aralarında çıkan şiddetli geçimsizlik ve anlaşmazlık nedeniyle fiili olarak ayrıldıklarını, birbirleri ile olan iletişimlerinin koptuğunu, evlilik birliğinin kayıt üzerinde kaldığını belirterek, tarafların boşanmalarına karar verilmesine ilişkin dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiyenin belirtilen adresinize tebligatla gönderilmiş olup, tebliğ yapılamadığından ve adres araştırmasından da netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek, elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak ) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Ön inceleme duruşma günü: 24/01/2025 günü saat: 10:40'da duruşmanız olup, 6100 sayılı H.M.K'nun 139. Maddesi uyarınca Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR olunur.

Dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü davetiyesi yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02138517