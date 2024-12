Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/3143 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İSTANBUL İl, BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , METRİS AF. ÜSTÜ Köyü , 0 Ada No , 6327 Parsel No , 30/110 Arsa Paylı , 112,25 Yüz Ölçümlü , 3. KAT 4 NOLU Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.Yıldırım Mahallesi Kınalıada Sok. No 53/4 Bayrampaşa / İSTANBUL7.000.000,00 TL%1

10/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

