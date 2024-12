T.C.

MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/333 Esas

Davacı Cihan Daban (T.C. NO: 36607556176) ile Davalılar Yeşilyurt Belediye Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, (Eski Onaltı Köyü) ilk tesis kadastrosu 08/11/1979 yılında kesinleşmiş ve ekli krokide A harfi ile gösterilen 2399,29 m2'lik taşınmazın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen hava fotoğraflarının incelenmesinde; 1950 yılında taşınmazın tarım arazisi olarak kullanıldığına dair üzerinde ağaçların bulunduğu gözlemlenmiş, 1985 yılında taşınmazın tarım arazisi olarak kullanıldığına dair üzerinde tarımsal amaçlı meyve ağaçları bulunduğunun gözlemlendiği, 1999 yılında taşınmazın tarım arazisi olarak kullanıldığına dair üzerinden tarımsal amaçlı meyve ağaçları bulunduğunun gözlemlendiği, 2009 - 2014 - 2019 tarihli uydu fotoğraflarında taşınmazın tarım arazisi olarak kullanıldığına dair üzerinde tarımsal amaçlı meyve ağaçları bulunup, 1950 - 1985 - 1999 - 2009 - 2014 - 2019 yıllarında toprak yapısının kullanılıp işlenmesinden kaynaklı komşu tarım arazilerin toprak yapısıyla benzer özellikteki renk ve dokuda bulunduğu gözlemlenmiş, TMK 713/4 ve 5 maddesi uyarınca Davacı Cihan Daban (T.C. NO: 36607556176) adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olduğundan bu yerle ilgili ve alakası olanların ilan tarihinden itibarın (3) üç ay içerisinde mahkememizin 2023/333 Esas sayılı dosyasına müracatları ilan olunur.10/12/2024

