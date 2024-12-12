Örnek No:55*
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2024/64 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/64 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri :
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Müeyyetzade Mahallesi, Lüleci Hendek Caddesinde, tapunun 147 ada, 25 parsel numarasına kayıtlı ve Lüleci Hendek Caddesinden 66 dış kapı numarası alan 122,50m2 alana sahip "Bahçeli Kargir Ev" vasıflı taşınmazın 1/4 hissesi niteliğindedir. Adres:
Müeyyetzade Mahallesi, Lüleci Hendek Caddesi, No:66 Beyoğlu / İSTANBUL Kıymeti :
9.000.000,00 TL KDV Oranı :
%20
Kaydındaki Şerhler:
R***e K***in 1/4 Hissesinin İntifa Hakkı S***h K***n'e aittir beyanı vardır. (22/07/2002 Tarih ve 4716 Yevmiye)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 13:30
10/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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