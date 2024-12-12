Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2024/64 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 13:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Müeyyetzade Mahallesi, Lüleci Hendek Caddesinde, tapunun 147 ada, 25 parsel numarasına kayıtlı ve Lüleci Hendek Caddesinden 66 dış kapı numarası alan 122,50m2 alana sahip "Bahçeli Kargir Ev" vasıflı taşınmazın 1/4 hissesi niteliğindedir.Müeyyetzade Mahallesi, Lüleci Hendek Caddesi, No:66 Beyoğlu / İSTANBUL9.000.000,00 TL%20R***e K***in 1/4 Hissesinin İntifa Hakkı S***h K***n'e aittir beyanı vardır. (22/07/2002 Tarih ve 4716 Yevmiye)

10/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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