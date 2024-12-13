T.C. İSTANBUL ANADOLU 73. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/276 Esas

KARAR NO : 2024/30

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10.10.2024 tarihli kararı ile sanık Ogün KÜRK hakkında kadına karşı tehdit suçundan TCK 106/1-2 maddesi gereğince 9 ay 10 gün hapis cezası, hakaret suçundan TCK 125/2 maddesinin atfı ile TCK 125/1 maddesi gereğince 2 ay 15 gün hapis cezası, ısrarla takip suçundan TCK 123/A-2-b maddesi gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasınakarar verilmiş olup,

359*****826 kimlik numaralı, Şenel kızı, Cihadiye'den olma 1998 doğumlu, Katılan AYBÜKE ÖZEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememiz veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup beyanlarını da tutanağa geçirmesi şartıyla, katılan cezaevindeyse cezaevi müdürlüğüne vereceği dilekçeyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yoluna müracaat edebileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair verilen karar İLAN OLUNUR.12.12.2024

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