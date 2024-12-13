Örnek No:55*

T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2025 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:25

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, HOROZKÖY Mahalle/Köy, 3042 Ada, 6 Parsel,Adresi : Fatih Mah. 4905 Sk. No:4 Ve 4917 Sk. No: 3 Yunusemre / MANİSAYüzölçümü : 169,00 m2İmar Durumu :1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı plan kararına göre "Konut Alanı" kullanımında ve Yençok 10 Kat yapılaşma koşullarındadır.Kıymeti : 4.115.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Bir hissede haciz vardır

09/12/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02139132