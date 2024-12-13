Örnek No:55*
T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, HOROZKÖY Mahalle/Köy, 3042 Ada, 6 Parsel,
Adresi : Fatih Mah. 4905 Sk. No:4 Ve 4917 Sk. No: 3 Yunusemre / MANİSA
Yüzölçümü : 169,00 m2
İmar Durumu :1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı plan kararına göre "Konut Alanı" kullanımında ve Yençok 10 Kat yapılaşma koşullarındadır.
Kıymeti : 4.115.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Bir hissede haciz vardır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2025 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:25
09/12/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02139132