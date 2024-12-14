Yapı ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İlanı

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Adresi: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:267/1 Sarıyer/İSTANBUL Telefon ve faks numarası: 0212 262 77 09 10 hat- 0212 262 18 76 Elektronik posta adresi: istanbulobm@ogm.gov.tr

İşin Adı: 6831 sayılı Orman Kanununa Tabi Ormanlık Alan Üzerindeki İstanbul İli, Silivri İlçesi, Çeltik Mahallesi, Küçük çeltik mevkiinde bulunan 3 Adet Deponun (Mühimmat Deposu ) Kiraya Verilmesi İşi. Nevi, niteliği ve miktarı (Fiziki) : Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, Çayırdere Orman İşletme Şefliği, Çeltik Mahallesi, Küçük çeltik Mevkiinde, Yarmatepe Devlet Ormanında 205 ada 1 nolu parselde bulunan 6831 Sayılı Orman Kanunun 17/3 maddesi gereği izin irtifaktan dönen yapı ve tesisler Özel Bütce sabit kıymet kaydına alınmıştır. 8.341,28 m2 lik sınırlandırılmış orman alanda, 198 m2 x 3 = 594,00 m2 kapalı oturumlu 3 adet Depo kullanılacaktır. 10 yıl süreyle 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi işidir. Yeri: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Çeltik Mahallesi 205 Ada 1 parsel. (Eski 3346 Parsel) Tahmin edilen ilk yıl kira bedeli: 300.000,00TL (ÜçyüzbinTL) Her türlü vergi, KDV, resim, harç ve benzeri giderler hariç. Geçici teminat miktarı: Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı %10, tutarı 30.000,00 TL (OtuzbinTL) Kira süresi: 10 (On) yıldır.

Yapılacağı yer: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 267/1 Sarıyer/İSTANBUL ( I Nolu İdare Binası 2. Kat, Toplantı Salonu) Tarihi ve saati: 25/12/2024- Çarşamba günü saat 14:00

Kesin teminatı yatıracaktır (İhale bedelinin % 6'sı). Her türlü vergi, KDV, resim ve harçları ödeyecektir. İhale bedelini İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimi'nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR640001000956470301335001 numaralı hesabına, nakden ve peşin olarak yatıracaktır.

6831 sayılı Orman Kanununa Tabi Ormanlık Alan Üzerindeki İstanbul İli, Silivri İlçesi, Çeltik Mahallesi, Küçük çeltik mevkiinde bulunan 3 Adet Deponun (Mühimmat Deposu ) 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.-İdarenin :-Yapı ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşinin :-İhalenin- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve yeterlilik kriterleri ile teklifleri kapsamında istenilen belgeler:4.1-İstekliler, şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen geçici teminatı vereceklerdir.4.2-İstekliler, şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen teklif mektubu vereceklerdir. Teklif mektubunda; ihale tarihi itibariyle; Türkiye'de mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığını belirteceklerdir ve buna ait belgeleri Teklif zarfına koyacaktır. Aksi takdirde isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacak. İstekliler, teklif mektubunda ihaleye gireceği kiralık tesise ilişkin tüm bilgileri aldıklarını; binalarda güçlendirme maliyetlerinin kiradan düşülmesi, İdarenin bu masrafları karşılaması veya kira süresi uzatımı gibi ihaleden sonra ve kiralama süresince herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını belirteceklerdir.4.3-İhale dokümanının satın alındığına dair belge teklif zarfının içinde vereceklerdir.4.4-Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgâh, adres bilgilerini içerir ticaret sicil gazetesi, vb) vereceklerdir.4.5-Nüfus Kayıt Örneği vereceklerdir.4.6-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge vereceklerdir.4.7-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vereceklerdir.4.8-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi vereceklerdir.4.9-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri vereceklerdir.4.10-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişi noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi verecektir.4.11-İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi vereceklerdir.4.12-Yukarıda belirtilen (a-k) belgelerini teklifleri kapsamında sunmaları şarttır. İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler4.13-İhaleye kamu kurumu katılması durumunda; Kurumun yetkili amirinin imzası, mührü ile kurumun antetli yazısı ile doküman almaya, ihaleye katılmaya ve pey sürmeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi yeterli olacaktır.4.14-İhaleye katılacak istekliler şekli ve içeriği idarece belirlenen "Yer Görme Belgesi" sunacaktır.- İhale Şartnamesi ve ekler (ihale dokümanı) : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 2. Kat ( Maslak Mah., Büyükdere Cad., No:267/1, Sarıyer/İSTANBUL ) adresinde bulunan ihale biriminde görülebilir ve doküman bedeli olan 2.000,00 TL. (İkibinTL)' nın İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimi'nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR640001000956470301335001 numaralı hesabına yatırılmasını müteakip (İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İhale birimi görevlisinden temin edilebilir) İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. İhale dokümanı CD olarak satılacaktır.- Tekliflerin Sunulma Şekli6.1- Teklif mektubu, bir zarfa (İç zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarfın da yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakamla ve yazı ile açık ve birbirine uygun olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.6.2- Teklifler 25/12/2024- Çarşamba günü saat 13:59'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ihale birimi görevlisine teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez açılmadan istekliye iade edilir.6.3- Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale birim görevlisine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmeye alınmaz.6.4- İhale görevlisi tarafından Komisyon başkanlığına teslim edilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.- İstekliler tekliflerini, kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedeli üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.- İhale üzerinde kalan istekli, bu işe ait şartnamenin 10'uncu maddesinde belirtilen bildirim süresinin bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde;

9- İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

10-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

ÖZEL HUSUSLAR

İhale konusu Tesisleri İhaleye teklif verecek Firma yerinde görecek, Tesislerin durumu görüldüğüne dair Yer gördü belgesi idareye verecektir.

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