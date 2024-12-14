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YALOVA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

HMK 322/2 maddesi uyarınca satış işlerini yapmak üzere mahkememiz Satış Memurunun görevlendirilmesine, Satışın HMK 322/2 maddesi yollaması ile İİY 112-135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına, Satışın taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22) Satıştan elde edilecek bedelin tüm satış masrafları düştükten sonra tapu kaydındaki hisselere göre paydaşlara dağıtılmasına, Satış bedeli üzerinden%o 11,38 oranında nispi harcın taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile Hazine'ye irad kaydına,peşin alınan harcın mahsubuna, Davacı tarafından sarf olunan toplam 2.918,05 TL yargılama giderinin tapu kaydındaki hisseleri oranında davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın kendi üzerinde bırakılmasına, Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince karar tarihine göre takdir olunan 8.900,00 TL ücreti vekaletin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın kendi üzerinde bırakılmasına, Davalı Mustafa Limon kendini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince karar tarihine göre takdir olunan 8.900,00 TL ücreti vekaletin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile davalı Mustafa Limon'a verilmesine, davalı Mustafa Limon'un hissesine isabet eden kısmın kendi üzerinde bırakılmasına, Davalı Meliha Lenk kendini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince karar tarihine göre takdir olunan 8.900,00 TL ücreti vekaletin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile davalı Meliha Lenk'e verilmesine, davalı Meliha Lenk'in hissesine isabet eden kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

2021/26932023/786Davacı ZEHRA LİMON aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Davalı DEMET GÖRÜR tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebligat yapılamadığından . Dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen gerekçeli karar aşağıdaki gibi olup;Davanın Yalova ili Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy mahallesi 421 ada 7 parsel sayılı taşınmaz yönündenile;Yalova ili Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy mahallesi 421 ada 7 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın GENEL AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,Davanın Yalova ili Çiftlikköy ilçesi Taşköprü mahallesi 336 ada 2 parsel sayılı taşınmaz yönünden

Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememiz veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yoluna müracaat hakkı hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Dair kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu ile Bölge Adliye Mahkemesine başvuru yolu açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzüne diğer tarafların yokluğunda verilen karar tebligat yapılamayan Davalı DEMET GÖRÜR'e Gerekçeli Karar tebliği yerine geçerli olmak üzere iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.