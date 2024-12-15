T.C.

ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : .17442129-2023/593-Ceza Dava Dosyası

2024/419 Karar

İLAN

Kamu Malına Zarar Verme suçundan sanık Bilen ve Remziye oğlu 13/09/2003 Seyhan doğumlu, Ağrı İliTutak İlçesi Çukurkonak nüfusuna kayıtlı 185******048TC Kimlik nolu RESUL HERDEM hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 152/1-a, 152/2-a, 62/1, maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişve tebliğden itibareniki hafta içinde Adana Bölge AdliyeMahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık RESUL HERDEM' e tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 11.12.2024