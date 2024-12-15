T.C. ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/289 Esas

KARAR NO : 2024/51

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı ile 227/2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 100 TL ADLİ PARA, 2 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Ömer ve Fatma oğlu, 20/05/1989 doğumlu, Malatya, Doğanşehir, Söğüt mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET BAKIRHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 üstü GAZETEDE ve genel İnternet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.12.2024