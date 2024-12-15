Giriş Tarihi: 16.12.2024 00:00
T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/452 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili Eceabat ilçesi İsmetpaşa Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 284 ada
PARSEL NO : 1 parsel
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 290,67
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA TETİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/452 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/12/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02140357