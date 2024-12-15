T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/452 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili Eceabat ilçesi İsmetpaşa Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 284 ada

PARSEL NO : 1 parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 290,67

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA TETİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/452 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/12/2024