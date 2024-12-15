T.C.

GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

18. CEZA DAİRESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/1879 Esas

KARAR NO : 2024/2244

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Elbistan 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/02/2023 tarih, 2022/278 esas ve 2023/28 kararsayılı ilamı ile 5 yıl 2 ay 15 günhapis cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Nede oğlu, 01/01/2001 Halep doğumlu ZEKERİYA ALİ hakkında dairemizce yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/10/2024 tarihli ilamımız ile İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine karar verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren 2 (iki) haftalık süre içerisinde dairemize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunulup ve bu beyanın tutanağa geçirilip hakime onaylattırmak suretiyle veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle veya bu hususta bir dilekçe dairemize gönderilmek ve CMK'nın 294/1 maddesi gereğince hükmün neden dolayı bozulmasını istediklerini temyiz başvurusunda göstermek suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yasa yoluna başvurabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 13.12.2024