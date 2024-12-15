T.C.

GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünce; aşağıda ili, ilçesi, köyü/mah.,ada/parsel nosu, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaza ilişkin 2942sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine göre bedel tespiti davası açılmıştır. -Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü olduğu,-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

-Açılacak olan davalarda husumetin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,

-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği,-Aşağıda dosya numarası yazılı bulunan dava dosyalarının duruşmasının 30/01/2025 günü saat 11:10'dan itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, -Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. Bendi ile tebligat kanununun 28. 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞ olunur.

Sıra Esas No İli İlçesi Mah. / Köyü Mevkii Ada Parsel Yüz Ölçümü m2 Maliki 1 2024/164 Bolu Göynük Bölücekova Kocabelen 133 2 8.490,51 Bölücekova Köy Tüzel Kişiliği

2 2024/164 Bolu Göynük Bölücekova Kocabelen 104 72 4.685,35 Bölücekova Köy Tüzel Kişiliği