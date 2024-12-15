T.C.

KAHRAMANMARAŞ

9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/97 Esas 25/11/2024

İLAN

Davacı , GÜLBAHAR GÜZEL ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu İlçesi, Kozludere mahallesinde bulunan Fen bilirkişisi Nedim Kapuçam'ın 11/07/2024 tarihliBilirkişi raporunda belirtilen dava konusu taşınmazın Kuzeyinde: (şimal) Ediklioğlu tarlası, Güneyinde: (cenup) dorukları tarlası , Doğusunda: (şark) ediklioğlu hasan tarlası, Batısında: (garp )mazman hacı ibrahim tarlası Kozludere mahallesi 156 ada 1 parselin kuzeyi, doğusu ve güneyinde bulunan yaklaşık 93,000 m2 tapusuz taşınmazile çevrili taşınmazı Davacı GÜLBAHAR GÜZEL Mehmetve Ümmühani oğlu, 03/10/1949 doğ, 43627297224 T.C kimlik numaralı zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/97 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.