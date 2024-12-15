Giriş Tarihi: 16.12.2024 00:00
T.C.
KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/433 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez, Cebeci Köyü
ADA NO : 147
PARSEL NO : 2
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 756,51 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Fazlı Civekoğlu, Ekrem Civekoğlu, Necibe Civekoğlu, Aysel Kadıoğlu, Nezahat Kadıoğlu, Necmiye Civekoğlu, Aydın Civekoğlu, Melek Geyikoğlu, Türkan Civekoğlu, ÖzlemCivekoğlu, Mihtat Civekoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/433 E. sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/12/2024
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