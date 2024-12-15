T.C.

KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/433 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez, Cebeci Köyü

ADA NO : 147

PARSEL NO : 2

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 756,51 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Fazlı Civekoğlu, Ekrem Civekoğlu, Necibe Civekoğlu, Aysel Kadıoğlu, Nezahat Kadıoğlu, Necmiye Civekoğlu, Aydın Civekoğlu, Melek Geyikoğlu, Türkan Civekoğlu, ÖzlemCivekoğlu, Mihtat Civekoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/433 E. sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/12/2024