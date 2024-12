T.C.

REYHANLI

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/706 Esas

KARAR NO : 2024/84

SANIK : CUMA HASAN, ALİ ve İNTİSAR oğlu, 01/01/1997 EDLİP doğumlu, mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak

SUÇ TARİHİ : 09/10/2011

UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1.cümle

KARAR TARİHİ : 26/09/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanıkhakkındaaçılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (DÜŞME) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı CUMA HASAN'ın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 12/12/2024