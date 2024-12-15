Giriş Tarihi: 16.12.2024 00:00
T.C.
REYHANLI
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2024/706 Esas
KARAR NO : 2024/84
SANIK : CUMA HASAN, ALİ ve İNTİSAR oğlu, 01/01/1997 EDLİP doğumlu, mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.
SUÇ : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak
SUÇ TARİHİ : 09/10/2011
UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1.cümle
KARAR TARİHİ : 26/09/2024
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanıkhakkındaaçılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (DÜŞME) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı CUMA HASAN'ın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 12/12/2024
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