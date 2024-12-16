15 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Havza Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti Belediyemize ait;

MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ M2 CİNSİ MUHAMMEN BEDEL AĞCAMAHMUT 120 30 5509.33 TARLA 500,000.00 TL BAŞPELİT 112 21 3831.49 TARLA 350,000.00 TL DOĞANÇAYIR 122 7 9537.90 TARLA 1,000,000.00 TL ERİKBELEN 136 4 5417.19 TARLA 550,000.00 TL ESENBEY 108 37 3993.51 TARLA 400,000.00 TL ORTAKLAR 116 9 6903.22 TARLA 400,000.00 TL ORTAKLAR 116 10 6936.33 TARLA 400,000.00 TL SOFULAR 114 3 831.76 ARSA 400,000.00 TL ŞERİFALİ 102 1 659.20 ARSA 350,000.00 TL TAŞKARACAÖREN 103 10 205.87 ARSA 250,000.00 TL ŞEYHSAFİ 101 145 3500.00 ARSA 500,000.00 TL ŞEYHSAFİ 143 6 1017.84 ARSA 600,000.00 TL ŞEYHSAFİ 144 6 2060.00 ARSA 900,000.00 TL GİDİRLİ 122 474 2729.03 TARLA 400,000.00 TL GÜVERCİNLİK 111 171 7324.00 TARLA 5,000,000.00 TL

Taşınmazlar ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Artırma usulü ile 30.12.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00'da satışa çıkarılacaktır.

1-Yukarıda belirtilen taşınmazların satış bedelleri peşin ödenecek ve Katma Değer Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendi gereğince KDV'den muaf tutulacaktır.

2-Satış masrafları arsayı alan şahısa veya tüzel kişiliğe aittir.

3-İhale; yukarıdaki tarihte Belediye Hizmet Binasında Meclis Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-İhaleye girecek olanlarda aranacak şartlar;

A) İstekli gerçek kişi ise

a-Nüfus Cüzdanı Sureti

b-İkametgah Belgesi

c-Vekaleten katılıyor ise; vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü ve katılanın imza sirküsü ( Noter onaylı olacak )

d-Geçici teminat ( İhale bedelinin % 3'ü oranında 2886 Sayılı DİK'da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e-İhaleye katılanın Havza Belediyesine problemli borcu olmadığına dair belge

f-Tebligat Adresi

B ) İstekli tüzel kişi ise

a- Ticaret Odası'ndan veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

b-Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri

c-Tebligat Adresi

d-İhaleye katılan şirketin Havza Belediyesine problemli borcu olmadığına dair belge

C ) Ortak girişim ise

a-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

2886 Sayılı D.İ.K'nun 6. maddesinde yazılan şahıslar ile, ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

5-İhale ilgili şartname ve belgeler Gelir Memurluğunda görülebilir.

6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

Av.Murat İKİZ

Belediye Başkanı