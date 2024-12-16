T.C.

EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/805 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalı Yaşar Yavuz adına kayıtlıEdirne İli, Merkez ilçesi, Kemal köyü, 101 ada 35 parsel sayılı1432,38 m²'lik kısmının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 1432,38 m²'lik kısmının, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 609.047,98-TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 14/11/2024 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 18/11/2024