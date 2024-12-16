Giriş Tarihi: 17.12.2024 00:00
T.C.
KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/866 Esas
İLAN
DAVACI : MUAMMER OK
DAVALI : BİRSEN BAKMAZ 177654...20 TC.kimlik numaralı
Davacı tarafından aleyhinize açılanKonya, Meram, Uzunharmanlar Mah. 41771 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz için Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 11/03/2025 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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