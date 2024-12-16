T.C.

KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/866 Esas

İLAN

DAVACI : MUAMMER OK

DAVALI : BİRSEN BAKMAZ 177654...20 TC.kimlik numaralı

Davacı tarafından aleyhinize açılanKonya, Meram, Uzunharmanlar Mah. 41771 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz için Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 11/03/2025 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.