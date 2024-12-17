(KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İLANI)

SAMSUN-CANİK BELEDİYESİ



Mahalle

Ada/

Parsel Alanı (m²) Hisse Durumu İmar Durumu Düvecik 14114 Ada

4 Parsel

2.153,60 m²

Tam

Konut Alanı

Emsal= 1.60

Yençok 8 Kat

1 adet Mimar veya İnşaat Mühendisi



Canik Belediye Meclisinin 05.11.2024 tarih ve 65 sayılı kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince mülkiyeti belediyemize ait Düvecik 14114 ada 4 parselde kat karşılığı konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir.İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.Samsun Canik Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 55080 Canik/SAMSUN 15.01.2025 Çarşamba günü saat: 10.30 'da yapılacaktır.Samsun ili Canik ilçesi Düvecik Mahallesi 14114 Ada 4 Parselde 2.153,60 m2 alana sahip taşınmaz üzerine kat karşılığı konut olarak bir bütün halinde inşa edilecektir.Paylaşım; yaklaşık % 30,00 oranında olup bu şartnamenin eki olan mahal listesinde Belediye sütununda işaretli bağımsız bölümleri idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. Ayrıca idare mahal listesinde belirtilmemiş proje aşamasında kottan doğabilecek olan bütün bağımsız bölümlere idare 1/3 oranında hissedar olacaktır.İhale bunun üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 100.000,00 TL'dir. Açık artırma bu bedel üzerinden başlayacaktır. İhale üzerinde kalan istekli ilave olarak belirlenen muhammen bedelin tamamını ve diğer giderleri onaylanan ihale kararının yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15(onbeş) içerisinde ödeyecektir.Başkanlık Makamının 09.01.2023 tarih ve 28142 sayılı Olur'u ile oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu Raporuna göre;Toplam inşaat alanına göre (Toplam inşaat alanına göre (5.145,00 m2) İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenleme bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli olarak alınmış olup buna göre, İnşaat Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 78.718.500 TL (Yetmiş sekiz milyon yediyüz on sekiz bin beş yüz lira)'dir.Arsa m2 birim fiyatı 6.000,00 TL'den toplam 12.921.600,00 TL (On iki milyon dokuz yüz yirmi bir bin altı yüz lira)'dir.Artırıma esas nakit bedel 100.000,00 TL (Yüz bin lira)dırBuna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+arttırıma esas bedelin toplamı olan 91.740.100,00 TL (Doksan bir milyon yedi yüz kırık bin yüz lirası)'dır.Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet; inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+muhammen bedelin toplamının % 3'ü olan 2.752.203,00 TL (İki milyon yedi yüz elli iki bin iki yüz üç lira)'dır.En geç 15.01.2025 Çarşamba günü saat: 10.30' a kadar, işin adını belirtilerek geçici teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir.İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.a-Nüfus cüzdanı suretib-İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)c-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belgeç-Geçici teminat makbuzu veya mektubud-Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesie-İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine borcu olmadığına dair belgef- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.g-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyettebulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.ğ-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin veimza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)h-İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirkülerinin vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.j- İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)k-Adli Sicil Kaydıl-Ihale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuzm-İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (şartname ekinde sunulan) "Yer Gördü Belgesi",n- İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname

o-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.

7-)TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

8-) İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

Kamuoyuna duyurulur.