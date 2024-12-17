T.C. BAKIRKÖY 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2023/596

Karar No: 2024/539

İLAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Adil oğlu, Semira'dan olma, 01/01/1999 Deyrizor doğumlu, Kasım HILEYVİ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tesis olunan 12/09/2024 gün, 2023/596 Esas ve 2024/539 Karar sayılı ilamı ile sanığın atılı suçtan 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına ve bu cezanın 5 yıl süreyle açıklanmasının geri bırakılmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir.

Sanığın tebliğe elverişli bilinen yurtiçi veya yurtdışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde belirlenen yasa yoluna başvurulmadığı takdirde istinaf başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceğine, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 16/12/2024