T.C. BAYINDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/440 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

İzmir ili Bayındır ilçesi Zeytinova Mah. 0 ada 3799parsel sayılı tarla vasfındaki maliki Hatice Koçbay ve Yusuf Koçbay adına kayıtlı taşınmazın Torbalı-Bayındır-Ödemiş-Kiraz devlet yolu yapılacağından taşınmazın 434,44 m²'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili talebiyle Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/440 Esas sırasında dava açıldığı duruşmasının 28.01.2025 günü saat 11:40'de Bayındır Adliyesinde yapılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 gün içerisinde tebligat veya ilan tarihinden tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 14. maddede öngörülen 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Hatice Koçbay ve Yusuf Koçbay adlarına T.C. Vakıf Bankası Bayındır Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilşikin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 12/12/2024